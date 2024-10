La beneficenza corre veloce. In marcia per sostenere il Gaslini. Due iniziative in favore della ricerca

La solidarietà va di corsa e non si ferma. Fare sport e divertirsi pensando a chi soffre e lotta è l’obiettivo che ha ispirato le due manifestazioni podistiche in programma domenica e il prossimo sabato 19 ottobre entrambe organizzate per la raccolta di fondi da destinare all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Andiamo per ordine. Domenica appuntamento a Luni Mare con la quinta edizione di “Corri per il Gaslini“ memorial “Gabriele Mastorci”, che fa parte del circuito podistico interregionale “Corrilunigiana 2024” organizzato dai fratelli Codeluppi. Partenza e arrivo nel centro sportivo Sporting Club con due percorsi che si svilupperanno nelle campagne circostanti. La gara competitiva è di 9,9 chilometri e quella ludico motoria di 5. Sono previste anche le gare per i più piccoli dalle 9.15. L’iniziativa è dedicata a Gabriele Mastorci, un bambino colpito da Sla, ed ha come finalità oltrer alla beneficenza anche la sensibilizzazione verso le malattie neurologiche. I fondi raccolti in questa manifestazione organizzata dalla Pro Avis Castelnuovo Magra saranno consegnati all’ospedale Gaslini organizzando una staffetta. Sabato prossimo, 19 ottobre, si parte dalll’anfiteatro di Luni antica per arrivare in serata sia a piedi che in bicicletta a Genova. La staffetta è organizzata in collaborazione con associazioni provinciali e regionali dell’Avis Ortonovo e Castelnuovo Magra che, con i relativi furgoni, caricheranno gli atleti che daranno il cambio a quelli in partenza lungo il tragitto fino a Genova. Il percorso attraverserà inizialmente il territorio dei comuni di Luni e Castelnuovo Magra; prima sosta all’area verde del centro sociale di Molicciara dove ci saranno a attendere i marciatori i rappresentanti dell’associazione “Gli amici del Giacò” e i rappresentanti dei Comuni di Castelnuovo Magra e Luni. Il gruppo farà poi tappa a Sarzana in piazza Matteotti, davanti al Comune e al gazebo dell’Avis Sarzana. Qui ci sarà un primo passaggio di testimone: un nuovo gruppo di podisti partirà verso Spezia, con sosta in piazza Europa organizzata dall’Avis provinciale. In questa occasione ci sarà il secondo cambio. I podisti verranno alternati dai ciclisti sempre con i furgoni dell’Avis al seguito. Altra sosta prevista la a Santa Margherita Ligure quindi ancora a piedi di arriverà al Gaslini per consegnare i fondi.

Massimo Merluzzi