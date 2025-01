La benedizione degli animali in piazza Europa

La Spezia, 13 gennaio 2025 – In occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, il protettore degli animali, il Comune della Spezia organizza insieme all'associazione L'Impronta Volontari Indipendenti Canile, che gestisce per il canile municipale, la 'Benedizione degli animali'. Alla cerimonia, in programma domenica 19 gennaio alle 11.30 in piazza Europa, parteciperanno anche il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore alla tutela animali Lorenzo Brogi.

“Una celebrazione sempre molto attesa dalla cittadinanza – spiega Peracchini – che testimonia l’impegno che l’amministrazione comunale porta avanti da anni per la tutela e il rispetto degli animali, ma anche l’attenzione nel promuovere uno stile di vita attento a preservare l’equilibrio del nostro ecosistema. Un’occasione che ci ricorda il prezioso ruolo che gli animali ricoprono nella nostra vita con il loro affetto incondizionato e la loro presenza. Un ringraziamento ai volontari del nostro canile municipale che ogni giorno forniscono loro cura e assistenza con amore ed impegno”.

Aggiunge Brogi: “Siamo estremamente felici di celebrare la Benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali. Questo evento rappresenta un momento importante per riconoscere il valore e l'affetto che gli animali portano nelle nostre vite. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno adottato un animale dal nostro canile municipale regalando una vita serena agli ospiti del canile e gattile comunale in cerca di una famiglia. Gli attestati di fedeltà che consegneremo sono un piccolo segno di riconoscimento per il loro impegno e dedizione. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare con i propri animali domestici o da cortile per rendere questa giornata ancora più speciale”.

Al termine della cerimonia di benedizione saranno consegnati gli attestati di fedeltà ai cittadini che hanno avuto l'amore e il coraggio di adottare un cane o un gatto presso il canile municipale. Tutti sono invitati a partecipare con i propri animali domestici o da cortile.