La band ’Exciter’s’ di nuovo allo Smood

Gli Exciter’s, tribute band ai Depeche Mode – che ha fatto un incredibile sold out nella stagione passata – tornano sul palco dello SmooD - Sign music Desk di Ceparana domani sera (dalle 20 la cena, dalle 22 il concerto, info al 328 7671213). Affermati sulla scena synth pop britannica agli inizi degli anni Ottanta, i Depeche Mode hanno protratto ed accresciuto la loro fama nei periodi successivi. Attraverso una proficua carriera, hanno abbracciato quattro decenni attraverso l’utilizzo dell’elettronica più di un genere musicale, con larghe concessioni al pop rock e alla new wave, specie nella seconda fase, e una massiccia incursione nell’alternative dance. Gli Exciter’s sono nati nel lontano 2001 e hanno condiviso il palco con varie band di spicco tra cui gli Eveline, gli A toys orchestra e Theatres des Vampire. Sono stati inoltre selezionati per occuparsi dell’opening al dj set di Andy Fletcher dei Depeche Mode per ben due occasioni, nel prestigioso Club Theatro Disco di Viterbo e alla famosa Capannina di Forte dei Marmi.