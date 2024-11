John degli Imagination. L’icona del post-disco ospite dello ’Special’. Ed è subito anni ’80

Un bel tuffo nel passato. La terza edizione dello Special Festival è ormai alle porte e ai grandi cantanti in gara (Roby Facchinetti, Paolo Vallesi, Aka7seven, Povia, Silvia Salemi, Amara e Grido), si aggiunge un nome d’eccellenza. Domenica sera si esibirà, come ospite, anche lui al Teatro Civico (dalle 18): Leee John, icona degli anni Ottanta quando, insieme ad Ashley Ingram, formò gli Imagination (un omaggio a ‘Imagine’ di John Lennon) di cui faceva parte anche il bassista di Montego Bay, Errol Kenned. Parliamo di un gruppo musicale britannico post-disco, pop e funk, che ottenne 4 dischi di platino, 9 d’oro e tanti d’argento: a loro è attribuita la transizione dalla disco music alla dance e di aver precorso la house. "La presenza degli Imagination – spiega Loredana D’Anghera, direttore musicale dello Special Festival – è figlia delle recenti relazioni del Premio Lunezia che si è aperto alle canzoni internazionali storiche, una circostanza che con nostro grande piacere va a impreziosire anche il cast di Special Festival. È stata, quella, un’epoca d’oro per la dance di quegli anni e tanti sono i loro successi. Come docente di canto mi sento di dire che Leee John, il leader, ci ha catturato per la vocalità duttile a tratti sensuale, che usava sapientemente insieme ad un sound inimitabile".

Quindi una bellissima sorpresa per il pubblico che sceglierà di trascorrere due ore all’insegna della splendida musica dove la parola d’ordine sarà ‘inclusione’. "Siamo felicissime – affermano Isabella Sturlese e Alessia Bonati, rispettivamente presidente e coordinatrice dell’Anffas della Spezia, oltre che direttore regionale del Team Liguria Special Olympics – . Arriviamo a questo importante appuntamento con tantissimo entusiasmo e gioia, un progetto che abbiamo voluto tanto con il nostro staff dell’Anffas. Fin da subito, quando Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia, ce ne propose la realizzazione, sposammo l’idea inserendo la figura dei big e rendendo inclusive le coppie e i terzetti in gara. La musica, come lo sport, che da tanti anni promuoviamo con Special Olympics, sarà un meraviglioso mezzo con il quale tutte le persone che saliranno su quel palco, avranno l’opportunità di dimostrare i loro talenti, opportunità che non sempre vengono date".

A presentare la manifestazione saranno Savino Zaba e Dario Vergassola. "’Special Festival’ è un evento straordinario e sono felicissimo di curarne la parte artistica – aggiunge il direttore artistico Beppe Stanco –. Gli incontri tra i nostri ragazzi speciali e gli artisti che hanno accettato il nostro invito, sono molto emozionanti e ti lasciano sempre qualcosa di unico che in altri contesti non troverai mai. Sarà un’edizione che rimarrà nei nostri cuori". Un ringraziamento speciale a tutti i partner di Special Festival. "Senza dei quali questo evento non sarebbe stato possibile – conclude Bonati – : Crédit Agricole, Msc, Mbda, Tarros Group, Autorità Portuale, Iren, Cosnav, Coop Liguria, Gls, Vivere Insieme, Canese Dante, Liberi di Vedere, Rotary Club La Spezia Distretto 2032, Rotary Club Sarzana Lerici, Rotary Distretto 2032, La Magia del Rotary, Lions La Spezia Host, Lions Sarzana, Lions Ceparana, Lions Golfo dei Poeti, Lions La Spezia degli Ulivi, Esteticamente, Nazionale Italiana Cantanti e La Nazione (quale media partner)".

Marco Magi