Italia in noir, un poker di film per la rassegna curata da Joe Denti

Prenderà il via il prossimo giovedì al cinema Italia, nella serata di Halloween, la rassegna dedicata al genere noir curata da Joe Denti. Ad attendere il pubblico sarà poker di film passati indenni tra mode e gusti, capaci ancora oggi di inchiodare lo spettatore alla poltrona. Si parte il 31 ottobre con ‘I diabolici’, pellicola del 1955 diretta da Henri-Georges Clouzot che vede due donne, Christina e Nicole elaborare un piano per sbarazzarsi di un nemico comune. La rassegna proseguirà giovedì 7 novembre con’Che fine ha fatto Baby Jane’, thriller psicologico intramontabile diretto da Robert Aldrich nel 1960. Sarà invece il capolavoro di Billy Wilder datato 1944 ad essere proiettato al cinema Italia giovedì 14 settembre. ‘La fiamma del peccato’, candidato a ben sette premi Oscar, è considerata una delle pellicole più rappresentative del noir per la cupa ambientazione urbana e l’intensa caratterizzazione dei personaggi. La rassegna cinematografica si chiuderà, giovedì 21 novembre, con ‘Il terzo uomo’, pellicola diretta da Carol Reed nel 1949 e vincitrice del Grand Prix per il miglior film al terzo Festival di Cannes. "La forza del Noir sta nella sua calligrafia filmica – spiega il critico Joe Denti - rigorosamente in bianco e nero. Quel mosaico di atmosfere, immagini, musiche e storie strettamente legate ai destini dei protagonisti: gangster, detective, poliziotti onesti e corrotti e dark ladies e donne perseguitate, coinvolti in situazioni da incubo". Diretto da Matteo Bernardini lo storico cinema Italia, continuando a portare avanti appuntamenti ricercati e di nicchia, si conferma quale luogo di promozione di arte e cultura della città. Si ricorda che il costo del biglietto per assistere a ciascuno dei film in programma è di 5euro, ridotto a 4 euro per i possessori della tessera Conad.