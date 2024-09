Inizia la festa per il centenario della parrocchia

Un secolo di vita della parrocchia, si festeggia il centenario in occasione di San Michele Arcangelo, a cui la chiesa è dedicata, a Bottagna una settimana di eventi. Inizia da domani e proseguirà martedì con le celebrazioni religiose la ricorrenza del patrono della frazione vezzanese, alle 15,30 l’adorazione e alle 16 la messa. Il programma della festa patronale riprenderà giovedì, alle 19,30 si terrà una cena con pizza nel piazzale della Chiesa, (serve la prenotazione entro martedì, rivolgersi ai riferimenti della parrocchia), quindi sarà aperta la pesca di beneficenza e dopo cena tutti a divertirsi con la grande tombolata. Tempo anche per le risate venerdì alle 21, andrà in scena la compagnia teatrale "I senza arte né parte" di Pian di Follo in "La farmacia del dottor Boni", sabato dalle 12 alle 20 verranno proposti gli sgabei e la pesca di beneficenza. Alle 16 sempre di sabato ci sarà la messa prefestiva, alle 17 lo spettacolo di burattini con la collaborazione del Comune di Vezzano, alle 20,45 il vespro e la processione con la banda Puccini, alla quale parteciperanno le confraternite con percorso dalla chiesa, in via Provinciale a salire fino alla prima traversa di Via Favara e rientro sempre attraverso la provinciale verso la Chiesa, domenica ci saranno le bancarelle nel parcheggio comunale vicino alla chiesa, alle 10 messa solenne, dalle 10,30 sarà aperta la gastronomia, la pesca di beneficenza. Nel pomeriggio ci sarà la presentazione del libro sulla storia della parrocchia in occasione dei suoi 100 anni, con relatori Egidio Banti (nella foto) e Giordano Tognoni , al termine si potrà acquistare il libro i cui proventi andranno alla parrocchia , alle 17 seguirà la tombolata.