Infopoint di largo Fiorillo. Nuova vita per il ’fungo’

Informazioni, proposte d’escursione e di visita del territorio: sono tanti i servizi a favore dei turisti realizzati dal point promosso da Cna, Confcommercio e Confesercenti in largo Fiorillo. "Abbiamo riorganizzato il point con grafiche più comprensibili e accattivanti – commentano Valentina Figoli per Cna, Alessandro Corsini per Confcommercio e Fabrizio Capellini Confesercenti –. Si tratta di un investimento che vogliamo far crescere nel corso del tempo. Che vede impegnata al momento una persona per 30 ore settimanali dalle ore 9 alle 13. L’iniziativa nasce dalla capacità concreta di collaborazione tra le associazioni e il risultato ne sottolinea l’importanza. I turisti possono trovare risposte e informazioni e ricevere anche suggestioni e proposte di visita soprattutto in relazione alle escursioni nautiche nel Golfo". Le imprese che promuovono servizi e attività attraverso il point sono: Cinque Terre Ferries, Blueboat, San Giorgio Private Boat Tours, Vela Giovane, Blu levante, Amg Boat Experience, IoBus La Spezia, Radio Taxi la Spezia e Desiree Store.

"Avere una rete di punti informativi potenzia il nostro sistema di accoglienza – commenta l’assessore al turismo del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia – garantisce una maggiore possibilità di promozione e supporta l’aumento del livello reputazionale di città e territorio. Con un sistema più capillare di informazioni e servizi sempre più smart le nuove proposte e servizi hanno modo di essere valorizzati. È un buon momento frutto di un lavoro fatto sulla cultura del turismo che finalmente mostra dei risultati".