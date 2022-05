Tetto in fiamme, appartamento inagibile

Varese Ligure (La Spezia), 15 maggio 2022 - Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato è intervenuta questa mattina nella frazione di Comuneglia (comune di Varese Ligure) per l'incendio di un'abitazione. A far scattare l'allarme sono state le due famiglie residenti nella palazzina. Il fuoco ha distruttto parte del tetto e il relativo sottotetto adibito a ripostiglio. L'opera di spegnimento e successiva bonifica sono durate circa 3 ore, al termine delle quali l'appartamento del primo piano è stato dicharato inagibile. Sul Posto anche i Carabinieri di Varese Ligure. Non si sono registrati né feriti né intossicati al fumo.