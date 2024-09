Immortalato dalle telecamere lo scaricatore dei rifiuti

Il grande parcheggio a servizio dei centri commerciali della zona conosciuta come area Gerardo viene troppo spesso usato anche come discarica di rifiuti. Ma proprio grazie al sistema di videosorveglianza dei negozi i carabinieri del nucleo forestale sono risaliti all’identità dello scaricatore e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica. I militari, dopo essere stati avvisati del nuovo scarico di materiale, hanno visionando i filmati che riprendono chiaramente la sequenza dello scarico da un autocarro parzialmente incidentato del quantitativo di circa sei metri cubi di materiale. Sul terreno sono stati recuperati rifiuti speciali, non pericolosi, rappresentati da grosse casse in plastica, nylon, canale di plastica. I carabinieri forestali sono riusciti a individuare, seppur parzialmente, la targa del mezzo sempre attraverso il circuito delle telecamere e con un attento lavoro di intreccio dei dati sono risaliti alla fonte. Hanno quindi convocato in caserma il proprietario del camioncino e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica della Spezia per il reato di abbandono di rifiuti. Rischia una forte ammenda che può arrivare anche a 10 mila euro.