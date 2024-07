Il parcheggio diventa vietato ma i cartelli sono finti

Uno scherzo che potrebbe costare caro agli autori. Qualcuno infatti non soltanto ha utilizzato un falso cartello di divieto di accesso indicante il divieto di utilizzo del parcheggio di piazza XX Settembre a Bocca di Magra ma lo ha anche delimitato con una catena. "Sono stati inoltre affissi cartelli riportanti false informazioni – hanno comunicato gli uffici del Comune – non esiste alcun provvedimento da parte nostra che ordini la chiusura del parcheggio. Esiste invece un’ordinanza che sospende l’attività di un privato che gestiva senza titolo il parcheggio a pagamento. Sono comunque in corso gli accertamenti del caso". Dall’inizio dell’estate sulla gestione degli spazi è in atto un braccio di ferro tra la proprietà Marinella spa in liquidazione e l’amministrazione comunale. Una controversia che va avanti a colpi di carte bollate e ricorsi in Tribunale. Qualcche "buontempone" per ravvivare le serate in una sorta di 1 Aprile fuori calendario ha pensato bene di sistemare le chiusure fai da te che hanno ovviamente ingannato tanti turisti e non soltanto. Adesso i carabinieri della stazione di Ameglia unitamente alla polizia municipale stanno facendo qualche indagine per cercare di individuare gli autori dello scherzo.