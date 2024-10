Il nuovo Civico si svela alla città. Poi su il sipario sugli ’eroi’ del ’44

Dopo i lavori di restyling, il Teatro Civico svela la sua nuova veste alla città. Oggi alle 11 il sindaco Pierluigi Peracchini inaugura ufficialmente la struttura totalmente rinnovata, oggi più bella e accogliente. L’odierno vernissage è aperto a tutta la cittadinanza che potrà partecipare e apprezzare le nuove poltrone, i nuovi tendaggi e i nuovi colori che caratterizzano uno degli edifici più importanti della città, che svolge un ruolo centrale per La Spezia e i suoi cittadini e che presto sarà riconosciuto ufficialmente come Monumento nazionale.

Il sipario si aprirà domenica alle 21 con ‘Eravamo quasi in cielo’ di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, campione dell’Inter e capitano della nazionale italiana di calcio, che racconta la storia dello scudetto vinto dallo Spezia nel 1944. Si doveva proseguire martedì 5 novembre (sempre alle 21) con ‘Pierino e il lupo’, condotto da Dario Vergassola e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, ma lo spettacolo è stato spostato a domenica 15 dicembre alle 17; restano validi i biglietti acquistati, ma per eventuali richieste di rimborso, la procedura è duplice: per chi ha acquistato i biglietti al botteghino è necessario presentarsi alla biglietteria con i titoli acquistati e il proprio Iban entro e non oltre sabato 23 novembre; per chi ha acquistato i biglietti su Vivaticket, la piattaforma comunicherà via mail le modalità attraverso le quali ottenere il rimborso. Si passa poi a giovedì 7 novembre (ancora alle 21) con Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra di fama nazionale e internazionale, che porterà sul palco del Teatro Civico ‘Note a margine’, un racconto musicale narrato da Piovani con l’aiuto di quattro strumenti che agiscono in scena.

Ricordiamo che fino a sabato è attiva la vendita dei nuovi abbonamenti per la Stagione di Prosa, mentre da lunedì saranno in vendita i biglietti (quelli prenotati dovranno essere ritirati entro e non oltre una settimana prima dello spettacolo). Si potrà sottoscrivere l’abbonamento per 12 o 8 spettacoli (questi ultimi, per gli spettacoli in serata singola, potranno acquistare i singoli biglietti a tariffe agevolate). L’acquisto del pacchetto abbonamento e dei singoli biglietti per la Stagione di Prosa 2024/2025 può avvenire anche tramite Carta del Docente. Per informazioni rivolgersi al botteghino (ingresso da via Carpenino) dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19) oppure telefonando allo 0187.727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi