‘Il meglio di Rimbamband’. Stasera in piazza Europa

Un gruppo di 5 musicisti pugliesi che suonano e provano... a far ridere per il nuovo appuntamento con ‘La Spezia Estate Festival’ in programma stasera. Alle 21.30 sul palco di piazza Europa, andrà in scena ‘Il meglio di Rimbamband’, con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo.

Si tratta di uno spettacolo che presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati con i quali il gruppo ha fatto ridere tantissimi spettatori. Un vero distillato di musica e comicità. "Ogni giorno ricordiamo a noi stessi che siamo fondamentalmente dei privilegiati – spiegano i protagonisti – . Unendo le nostre diverse capacità siamo riusciti a realizzare il nostro piccolo sogno: quello di girare i teatri d’Italia per far ridere con le nostre idiozie. Mettiamo insieme musica, tip tap, teatro di figura, visual comedy, canto, imitazioni, mimo, rumorismo. E ci divertiamo da matti. Stare insieme non è sempre facile. A volte convivere diventa davvero complicato. Ma è anche un’occasione costante per mettersi in discussione. Per dubitare di sé. Per non rimanere intrappolati dentro se stessi. Giocare in una squadra vuol dire anche amplificare le gioie e attenuare le difficoltà. Perché quando fai gol corri subito ad abbracciare chi ti ha aiutato a mettere il pallone in rete. Significa essere 1 ma pensare per 5. Significa decuplicare le proprie possibilità. Significa togliere a sé per dare a tutti, e sentirsi magicamente più ricchi. Significa sottrarre per moltiplicare". Insomma, essere Rimbamband è un impegno logorante e devastante. "Che conduce spesso alla frustrazione, ma molto più spesso ad una gioia sublime. Siamo 5 bravi ragazzi del Sud. Semplici, fedeli, determinati e laboriosi. Rispettosi verso le nostre compagne/mogli come pochi altri. Roba d’altri tempi. Ci piace da matti giocare, raccontarci, sentirvi ridere, inventare progetti, viaggiare di notte, bere birra e incontrare persone belle. Ma chiunque sarà il benvenuto, anche le persone brutte. Perché abbiamo i mutui". Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), dalle 8.30 alle 12.30 e nella biglietteria dell’area spettacoli di piazza Europa dalle 18.30 (oppure online su www.vivaticket.com). Per informazioni contattare lo 0187 727521 o inviare una mail a [email protected].

Marco Magi