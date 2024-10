Il futuro è una pagina da leggere. Ecco la settimana di ’Libriamoci’

Poesia e musica, i classici, la filosofia come pratica di verità, la letteratura contemporanea, l’arte del fumetto, la scienza saranno i generi indagati dagli autori protagonisti della 14esima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, programmata dal 10 al 17 novembre. ‘Voce del verbo: futuro!’ è il tema sotterraneo di tutta la rassegna di Libriamoci 2024, una vera e propria esortazione a conoscere le sfide del futuro attraverso le vie della letteratura, della poesia, delle nuove tecnologie e del rapporto con la natura.

La rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema bibliotecario urbano del Comune della Spezia, con responsabile Sara Bruschi, è stata protagonista indiscussa della cultura spezzina nel corso del 2024 che per la prima volta ha determinato una svolta: ‘Libriamoci’ ha, infatti, debuttato a maggio con ‘Libriamoci - Primavera’, un’anteprima dai grandi nomi come quelli di Giovanni Solimine, Raffaella Romagnolo, Dario Vergassola e Alessandra Sarchi, solo per citarne alcuni, per poi proseguire, fino a marzo 2025, con ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, le presentazioni dei libri degli scrittori locali a seguito di una manifestazione di interesse, e appuntamenti speciali con ‘Libriamoci - d’autore’ in collaborazione con le librerie del territorio, che ha portato nomi del calibro di Marco De Paolis, fra gli altri. "In un’epoca tanto complessa e incerta, con questa kermesse – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – abbiamo voluto esplorare i confini del futuro, come sempre attraverso la lente della letteratura che rappresenta, ancora una volta, una guida preziosa per costruire il nostro domani. Tramite presentazioni, talk, laboratori e la presenza di autori di grande rilievo questa rassegna letteraria ci fornisce strumenti per provare a immaginare verso quale direzione stiamo correndo".

Nelle varie location, tra Pin, Mediateca e Teatro Civico, ci saranno: Giuseppe Antonelli, Stefano Bartezzaghi, Davide Barzi, Giuseppe Camuncoli, David Conati, Stefano Dal Bianco, Susi Danesin, Corrado D’Elia, Cristina Dell’Acqua, Francesco De Nicola, Gio Evan, Roberto Francavilla, Daniele Furlati, Ilaria Gaspari, Claver Gold, Federica Iacobelli, Alfonso Iacono, Andrea Maggi, Lorenzo Maragoni, Daniele Mencarelli, Luca Mori, Sabrina Mugnos, Emma Nanetti, Pierfrancesco Pacoda, Gianluca Passarelli, Elena Pau, Silvio Petta, Alessandro Rivali, Alessandra Sarchi, Stefano Tamiazzo, Morena Tartagni, Bepi Vigna, Beatrice Zerbini. Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà comunque possibile prenotare da lunedì 4 novembre il proprio posto attraverso il sito www.libriamocisp.it . Marco Magi