Il centrodestra unito. Sette liste per Bucci. Caccia alla conferma dopo il terremoto Toti

Il centrodestra punta sulla candidatura a presidente della giunta regionale dell’attuale sindaco di Genova, Marco Bucci, sostenuto da sette liste, di cui due civiche.

Fratelli d’Italia - Gianmarco Medusei (presidente del consiglio regionale uscente e consigliere comunale alla Spezia), Carlo Rampi (vicesindaco di Sarzana), Leonardo Paoletti (sindaco di Lerici), Daniela Menini (consigliera regionale uscente) e Daniela Carli (assessore alla Spezia).

Lega Liguria - Stefania Pucciarelli (senatrice e segretario provinciale), Lorenzo Brogi e Patrizia Saccone (assessori alla Spezia), Costantino Eretta (medico ed ex vicesindaco a Sarzana), Jacopo Ruggia (consigliere comunale a Vezzano).

Forza Italia - Giorgio Cozzani (segretario provinciale, ex presidente Provincia e sindaco di Follo), Barbara Ratti (consigliera regionale uscente), Kristopher Casati (assessore alla Spezia e presidente del consiglio comunale di Follo), Giorgio Cozzani (ex sindaco di Follo), Dina Nobili (commissario FI Spezia ed ex consigliera provinciale), Felicia Piacente (consigliere comunale a Follo).

Orgoglio Liguria - Marco Frascatore (assessore alla Spezia), Marco Ceglie (ex segretario generale dell’Autorità portuale della Spezia), Pietro Antonio Cimino (assessore alla Spezia), Nadia Zaborra, Mirian Mercedes Rodriguez (consigliera comunale a Spezia).

Vince Liguria - Giacomo Giampedrone (assessore regionale uscente), Sara Viola (assessore a Sarzana), Ivano Barcellone (sindaco di Pignone), Anna Rosa Caruso (avvocato), Gherardo Ambrosini (consigliere comunale a Castelnuovo).

Udc - Francesco Ponzanelli (commissario provinciale, ex vicepresidente della Provincia e ex consigliere), Gabriella Crovara (consigliere provinciale e comunale alla Spezia), Pietro Serarcangeli (ex consigliere comunale a Santo Stefano Magra e presidente dell’Afea), Giulia Rassu (campo farmaceutico), Marco Zoppini (impiegato al ministero della Difesa).

Democrazia Cristiana e Alternativa Popolare - Loriano Isolabella (consigliere comunale a Carro), Simonetta Cozzani (pediatra), Domenico Zito (consigliere comunale alla Spezia), Enrica Lombardi (funzionaria di banca), Gianluca Zazzi (psicologo).

