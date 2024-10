I tifosi "D’Angelo è un condottiero"

"Picco spettacolare e trascinante per uno Spezia anima & core". Sognano in grande i supporter dopo l’importante vittoria dei bianchi contro la Reggiana: "Si è creato un clima incredibile tra tifosi, squadra e tecnico. Giusto intonare i cori a mister D’Angelo". Entusiasta lo storico tifoso Silvio Faggioni: "Grande la gioia al termine del match, si sta rivedendo il ‘Picco’ di una volta, l’atmosfera che si respira è magica, solo questo catino stretto a ridosso del terreno di gioco sa trasmettere simili emozioni. Una partita sofferta, che i nostri hanno avuto l’abilità di portare a casa ricorrendo alle armi della combattività. È uno Spezia che fa sognare perché interpreta alla lettera il nostro carattere spezzino di non mollare mai. È importante raggiungere la salvezza il più presto possibile, per poi volgere lo sguardo verso l’alto". Felicissimo Alessandro Frateschi: "Ho trepidato per le Aquile in curva Ferrovia, uno spettacolo vivere la partita in questo settore. Al ‘Picco’ si percepisce un clima di grande entusiasmo, incredibile il supporto canoro della tifoseria nella ripresa quando tutto lo stadio si è stretto intorno alla squadra. Gli Aquilotti hanno giocato una partita tosta, mettendo in campo fisicità e intelligenza tattica. Fondamentali i cambi operati da mister D’Angelo che hanno apportato energia e equilibrio. Giustissimo lanciare il coro all’Omone, se lo merita perché anche questa vittoria è la conseguenza di sue scelte azzeccate. Prepariamoci a seguire in massa la squadra a Salerno".

Soddisfatto anche Alessandro Lorenzini: "La forza e la determinazione dei ragazzi hanno permesso di avere la meglio sulla Reggiana, pur al termine di una prestazione dal punto di vista tecnico non brillantissima. Un plauso particolare lo meritano Mateju e Pio Esposito. Il successo sugli emiliani mi ha riportato agli anni ‘80’, ai derby infuocati per andare in Serie B. Tanto l’entusiasmo che si respira al ‘Picco’, determinante l’apporto di tutto lo stadio nel secondo tempo. Tutti a Salerno". Gli fa eco Jannosick Vitiello: "Con la Reggiana è sempre stata una sfida molto sentita, sono doppiamente felice per la vittoria. Si sta creando un ambiente formidabile tra tifosi, la squadra e il tecnico, giustamente osannato dalla curva Ferrovia. D’Angelo è veramente un condottiero, un uomo forte che probabilmente qui a Spezia ha trovato la sua dimensione migliore. Il ‘Picco’ è stato spettacolare, ha blindato la vittoria con un sostegno incessante. Vittoria e classifica meritate, andiamo avanti con ottimismo". Chiude Andrea Raiti: "L’imbattibilità sta facendo crescere l’autostima all’interno del gruppo aquilotto, un po’ come avvenne ai tempi di Mandorlini con gli ‘Invincibili’. Anche contro la Reggiana, lo Spezia non ha mai dato l’impressione di soccombere, la gara è sempre stata nelle mani dei bianchi che si confermano ostici per qualunque avversario".