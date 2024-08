‘I ciù bravi fanti dè Speza’ sono loro. Premiati i ragazzi del Capellini-Sauro

I cinque alunni più meritevoli in campo sportivo e didattico dell’istituto tecnico Capellini-Sauro, sono stati premiati nell’ambito della decima edizione del concorso ‘I ciù bravi fanti dè Speza’, manifestazione riservata agli istituti superiori della città. La scelta è stata affidata ai docenti di educazione motoria, in sinergia con i consigli di classe. Il concorso è sponsorizzato dalla Monbat Italy, il cui presidente Nanni Grazzini consegnerà agli alunni biglietti omaggio sulle tratte gestite dai battellieri della Navigazione Golfo dei Poeti. Per l’istituto Capellini-Sauro, diretto dal dirigente scolastico Antonio Fini e che conta oltre mille alunni, i docenti di motoria Lidia Battisti, Massimo Baudone, Davide Scarpellini, Luca Picasso, Daniele Raimo, Silvia Bruni, Luca Tommasini, Francesca Tendola e Patrizia Belardi, coordinati dalla collega Graziella Menoni, hanno scelto i seguenti alunni (tutti con media compresa tra gli 8/10 e i 9/10): Sofia Gianpaoli 4a liceo scienze applicate per l’atletica leggera nel salto con asta, Sasha Cheffey 4a liceo scienze applicate per l’atletica leggera nel salto in alto, Riccardo Reina 4a liceo scienze applicate nella pallanuoto in Serie B, Nicolas Pisani 5a liceo scienze applicate per il calcio, nella Primavera dell’Entella, Iacopo Foce 4a liceo scienze applicate per il calcio, nella Primavera dello Spezia.