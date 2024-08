I baby Squali azzannano la vittoria. Fezzano fa sua la disfida Junior. Una stagione da incorniciare

Dominanti per tutto l’arco della stagione, infallibili alla Morin. Il Fezzano conquista il quinto Palio Junior della propria storia al termine di una gara perfetta, condotta dall’inizio alla fine e mai messa in discussione dagli equipaggi avversari. I baby Squali, dopo aver vinto tutte le otto prepalio, non tradiscono le attese rispettando i pronostici della vigilia. Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capasso, Nicola Castellano e la timoniera Gaia Castellano , allenati da Fabrizio Agrifogli e Massimo Bardella, riportano nel borgo marinaro di ponente un titolo junior che mancava da esattamente venti anni. Partenza a razzo, quella dell’armo verde, che allo sparo scatta più veloce di tutti tanto da accumulare già un piccolo vantaggio dopo poche decine di metri. Il giro di boa dei 500 metri vede passare per primo l’armo verde, seguito a ruota dalle Grazie, l’unico a tenere botta al ritmo imposto dall’equipaggio fezzanoto, e poi Porto Venere. Da lì in poi, Menchelli e compagni sono stati capaci di piazzare lo strappo decisivo, aumentando ulteriormente il vantaggio sul resto del gruppo e tagliando in solitaria il traguardo per un meritatissimo successo. Dietro i baby Squali, è gara per il secondo posto tra Le Grazie, Porto Venere e Marola, con i giovani di Ria che alla fine prevalgono in volata sul Porto Venere e sui baby marolini. Per Fezzano il tempo è di 5’37”12, Le Grazie 5’44”60, Porto Venere 5’45”40. Ai piedi del podio finisce il Marola, seguito nell’ordine da Canaletto, Muggiano, Tellaro, Venere Azzurra, Fossamastra e Cadimare. Festa grande per la borgata, con il capoborgata Jacopo Conti che, a pochi minuti dal successo, non ha esitato a dedicare l’affermazione dei suoi ragazzi a una colonna della borgata scomparsa lo scorso febbraio, Laura Scotto.

"Una vittoria che vogliamo dedicare alla Laura, una persona molto importante, che ha dato tantissimo alla nostra borgata. È stata una dirigente fondamentale per la crescita della nostra borgata negli ultimi dodici anni" esordisce Conti, che poi parla di "vittoria che ha rispecchiato l’andamento di una stagione dominata dai ragazzi. Questa vittoria meritatissima è stata la degna conclusione". Euforici i quattro vogatori, sommersi dall’affetto della marea verde che, anche per il 99° Palio del Golfo, è accorsa in massa dal pi ccolo borgo marinaro per sostenere i propri atleti. "Al giro di boa eravamo lì con Le Grazie, ma abbiamo avuto la forza di andare via bene per prenderci questo successo meritato – afferma Mario Menchelli –. Non abbiamo mai mollato, prima di partire ci siamo detti che dovevamo vincere questa gara. Ci siamo promessi che al termine della gara non avremmo dovuto avere rimpianti, ma sapevamo che l’unico modo per non averli, era vincere". "Siamo scesi in acqua decisi a prenderci questo Palio, ed è stato così – Federico Capasso –. Abbiamo fatto una grande stagione, ma devo fare i complimenti a tutti gli altri armi che si sono battuti alla grande. Dopo il giro di boa abbiamo dato tutto. Noi in barca non parliamo tanto, oggi ci siamo incitati e non ce n’è stato per nessuno". A portare i giovani di Fezzano al titolo, l’allenatore Fabrizio Agrifogli. "C’era un po’ di tensione e di emozione – ammette –. Prima della gara gli ho detto di guardare solo me, di non guardare i tifosi, di non ascoltare cosa succedeva intorno. Ho avuto ragazzi che mi hanno seguito per tutto l’anno, gli allenamenti non erano semplici ma i ragazzi sono stati sempre disponibili al sacrificio. Il segreto? Credere e volere la vittoria, spero di averlo insegnato ai ragazzi, perchè sono concetti che servono anche nella vita".

Matteo Marcello