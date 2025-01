Hyde Park Rap al Circolo Erix

La manifestazione culturale ‘Hyde Park Rap 2025’, in programma oggi, dalle 15.30 alle 18.30, vedrà come protagoniste le opere pittoriche di Luigi Anedda, Alessandro Libbi, Alice Libbi, Sonia Niello e pure una rassegna poetica musicale di Roberta Accardi, Luigi Anedda, Silvia Isoppo, Paolo Lazzini, Matteo Nerbi e Marco Raiti. Appuntamento al circolo velico Erix di Lerici, in un evento organizzato da Marco Raiti con la collaborazione del circolo che mette a disposizione la struttura. La manifestazione ideata proprio dal poeta e velista Vasco Bardi, scomparso il 5 maggio 2013, ne vuole onorare la memoria. Un ricordo affettuoso sarà rivolto al pittore e scrittore Catello Marianni scomparso l’anno scorso e che ha dedicato molto impegno nell’organizzazione delle precedenti edizioni. Bardi, comunque, continua a far riunire artisti di varie discipline che, nel suo ricordo, perseverano in quello che è stato il vero intento dell’eclettico artista: quello della diffusione popolare dell’arte nelle sue svariate forme.