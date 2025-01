Hockey Sarzana, la strada è tutta in salita. Sconfitta a Lodi e le avversarie rimontano

Amatori Lodi 5

Hockey Sarzana 3

Amatori Wasken Lodi: Grimalt, Najera, Fernandes, Antonioni, Faccin, Giovannetti, Nadini, Bozzetto L., Monticelli G., Porchera. All. Bresciani

Hockey Sarzana: Corona, Rubio, Illuzzi, De Rinaldis, Ortiz Facundo, Manrique, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa

Arbitri: Joseph Silecchia e Mauro Giangregorio di Giovinazzo.

Marcatori: 1° tempo: 6’14” Najera, 7’25” Fernandez, 18’43“ Bozzetto. 2° tempo: 5’19” Ortiz, 5’33” Najera, 12’44” Ortiz, 8’08” Fernandes, 12’07” Tognacca

Lodi - Troppo forte il Lodi per l’Hockey Sarzana alle prese con una stagione difficile che fino all’ultima pallina del torneo di serie A1 significherà lotta e sofferenza. La compagine diretta dal tecnico Festa non riesce a dare continuità al proprio cammino ed è quindi constretta a guardare con estrema attenzione i movimenti delle diretta avversarie alla salvezza. I lombardi, che confermano la solidità di squadra in grado di giocarsi il titolo, si sono imposti con il punteggio di 5 a 3 conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Un risultato che consente alla formazione diretta dal tecnico Bresciani di salire al secondo posto in classifica scavalcando il Forte dei Marmi e lanciandosi all’inseguimento della leader Trissino. Una vittoria che arriva proprio in concomitanza con il pareggio dei versiliesi in casa contro il Bassano. Al “Pala Castellotti” di Lodi i padroni di casa hanno dominato il primo tempo chiudendo con il vantaggio di 3 a 0 grazie alla doppietta messa a segno dall’ex di turno Najera e Fernandes. In avvio di ripresa i sarzanesi sono accesi con Ortiz ma ancora lo spagnolo Najera ha allungato il divario portandolo sul 4 a 1. Rossoneri ancora a segno con Ortiz ma il guizo non ha spaventato i giallorossi che hanno allungato nuovamente il passo con Fernandes. La terza rete dell’Hockey Sarzana è stata realizzata dal giovane Tognacca. Ora i giallorossi lombardi dovranno difendere la seconda piazza sabato prossimo nella difficile trasferta di Giovinazzo mentre i sarzanesi dovranno assolutamente battere al “PalaTori“ il Sandrigo che ha lanciato pericolosi segnali riscossa superando il Cgc Viareggio e abbandonando l’ultimo posto in classifica adesso occupato dal Montebello. Ma l’Hockey Sarzana deve ritrovare la spinta della sua pista, in questa stagione non certamente un supporto fondamentale come in passato. Ma le occasioni che arrivano negli scontri diretti vanno sfruttate e quella di sabato è una di quelle che può davvero cambiare il corso di una stagione.