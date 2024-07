Hockey Estate di grandi rotazioni in panchina. Capitan Pistelli ora torna ad allenare i giovani

Capitano della seconda squadra dell’Hockey Sarzana e adesso anche allenatore dei giovani under 15. Sarà una stagione ricca di impegni per Matteo Pistelli (nella foto), uno dei veterani della società rossonera. Infatti oltre a giocare e essere il capitano della squadra iscritta al campionato di serie A2 torna dopo una breve pausa anche a guidare la formazione under 15. Un’estate di grandi rotazioni sulle panchine del club cittadino: iniziando da Sergio Festa nuovo tecnico della squadra principale in A1 quindi il ritorno di Josè Vianna in A2 e under 23 e adesso la nuova veste o di Pistelli nella categoria giovanile under 15. In realtà Matteo Pistelli riprende il ruolo di allenatore con la squadra che ha condotto alla medaglia di bronzo nella categoria under 13 nella stagione 2022-23 a Follonica. "Abbiamo la consapevolezza di aver scelto in questo doppio ruolo la persona migliore – ha motivato la scelta il presidente del club Maurizio Corona – oltre che per le qualità tecniche, anche per le qualità dell’uomo dimostrate quando è stato alla guida della formazione di serie A2, under 19 e quando ha guidato la formazione under 13 portandola a un passo dal titolo italiano. Ripartiamo con un nuovo capitolo, con le finali da conquistare nella categoria under 15".