’Gusti riuniti’ a Mangia per il Paganiniano

Raggiunge stasera Mangia, una frazione di Sesta Godano, il Festival Paganiniano di Carro. Lì, alle 21, va in scena ‘ I Gusti riuniti – Europa Barocca, Musiche del repertorio barocco italiano, francese e tedesco’ con Ensemble Festa Rustica: Giorgio Matteoli (nella foto) al flauto dolce Claudio Andriani e Maria Vittoria Carosi al violino, Gaia Abaclat al violoncello barocco, Silvia De Rosso al violone, Domenico Cerasani alla tiorba, Walter Mammarella al clavicembalo. Fondato nel 1994 dal versatile musicista Matteoli, si è affermato come uno dei principali gruppi italiani dedicati all’interpretazione della musica barocca. Caratterizzato da una formazione flessibile, capace di passare dalla triosonata all’orchestra da camera, l’ensemble si distingue anche per l’utilizzo di strumenti originali: per garantire un’interpretazione filologica, infatti, il Festa Rustica si serve di copie di strumenti antichi, avvicinando il pubblico al suono dell’epoca. In questa serata, come da tradizione, al termine del concerto si potrà degustare un rinfresco con prodotti tipici offerto dalla comunità di Mangia. Per informazioni contattare l’email [email protected] o il 351 6281806.

m. magi