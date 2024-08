Guardia giurata ferita a una gamba da un proiettile

La Spezia, 27 agosto 2024 – Un uomo è giunto in ospedale, con una ferita da arma da fuoco a una gamba e si sta cercando di capire come sia successo. Una guardia giurata è stata ricoverata la scorsa notte all'ospedale Sant'Andrea della Spezia colpito da un proiettile.

Pistola

L'uomo di circa quarant'anni è stato soccorso verso le 5 mentre era in servizio all'interno di un cantiere nautico nella zona a ponente della città.

Le sue grida hanno messo in allerta le persone che si trovavano in azienda, che hanno chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dai militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure in codice giallo.

La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica del ferimento. Il colpo sarebbe partito dalla stessa pistola in dotazione alla guardia giurata, ma occorre capire come e perché sia accaduto, e in che frangente.