Groove, opening party. Live show e poi dj set

Dopo il taglio del nastro da parte delle autorità di oggi alle 18, spazio poi all’Opening Party di Groove, dalle 19.30, per aprire ufficialmente i 5mila metri quadrati di Calata Paita, con ingresso libero fino a tarda sera. Ospiti la MagicaBoola Brass Band in un frizzante liveshow, successivamente, dalle 23, il dj set ‘Dance to the groove’ di Radio A con Emilio Simonini (in foto). Groove prosegue poi il suo percorso domani, sabato, dando spazio all’hard techno, big room techno e dutch house di Mtave, in consolle a partire dalle 23. Il lungo weekend di Groove si concluderà domenica 21 luglio con un doppio evento: si inizia alle 20.30 con presentazione e concerto del progetto ‘Parole liberate’ con protagonisti Enrico Maria Papes e poi i Nuovonormale. Di seguito, dalle 23, spazio al dj set di Simone Pietrucci. Naturalmente aperti anche gli stand gastronomici degli operatori, pronti a proporre tutte le loro diverse specialità, con cadenza quotidiana, così come accadrà con tutti gli eventi estivi. Per ogni ulteriore informazione su servizi, appuntamenti e conoscere l’offerta degli operatori di Groove, è possibile consultare il sito www.groovewaterfront.it. g.t.