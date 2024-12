Gli zampognari oggi a Mazzetta

Sarà il quartiere di Mazzetta il protagonista di oggi dell’evento natalizio speciale a cura del Comune. Dalle 17.30 gli zampognari attraverseranno le strade passando attraverso i portici di via Veneto dal Centro Kennedy verso la chiesa di San Pietro e Paolo, suonando melodie folkloristiche. Con i loro abiti tradizionali, gli zampognari regaleranno ai residenti e ai visitatori un’esperienza unica, trasportandoli in un’atmosfera magica e suggestiva. Alla stessa ora di domani, il centro storico della Spezia si trasformerà in un luogo incantato grazie agli elfi trampolieri, che gireranno la città con i loro costumi natalizi passando da piazza Garibaldi, via del Prione, via Chiodo e corso Cavour fino a piazza Cavour. Un evento che promette di portare la magia del Natale tra le strade. I colori vivaci dei loro costumi faranno da sfondo a una serata di festa e allegria, dove il pubblico sarà protagonista di un’esperienza giocosa e indimenticabile.