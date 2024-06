Gli aquilotti volano alti in Francia

LILLE

I ragazzini dello Spezia non fanno sconti. Gli aquilotti hanno vinto il torneo Internazionale che si è disputato a Lille in Francia riservato alla categoria 2013. I ragazzini guidati da mister Marco Spagnoli nel girone di qualificazione hanno superato Halluin 8-0 con reti di Dieli (2), Santin (2), Prestia, Ruffini, Kadriu, Davini; Odysee 3-0 (Dieli, Prestia, Davini); Casa Pia 5-0 (Ruffini, 2 Kadriu, Dieli, Palmeri); Lesquin 1-0 (Santin) perdendo contro il Losc Lille per 2 a 0. Nei quarti successo 3 a 2 con Cannes, in semifinale superato 2 a 0 il Benfica (2 Santin) e nella finalissima Palmeri ha segnato la rete della vittoria contro lo Sporting Lisbona. Oltre al trofeo è arrivato anche il premio per Lenzoni come miglior portiere. La rosa è composta da Samuele Davini, Christian Dell’Amico, Tommaso Di Bauda, Samuel Dieli, Leonardo Kadriu, Christian Lenzoni, Gioele Palmeri, Brandon Prestia, Edoardo Ruffini, Matteo Santin, Lorenzo Vestrini. Insieme all’allenatore Marco Spagnoli gli accompagnatori Saverio Franchini e Andrea Leboffe.