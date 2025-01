Gli animali nella tomba coi padroni. Arriva il via libera di Porto Venere

Un’amicizia lunga una vita, che neanche la morte potrà in qualche modo scalfire. A Porto Venere, il Comune ha dato il via libera alla modifica del regolamento di polizia mortuaria che introduce, tra le altre cose, anche le modalità inerenti la tumulazione delle ceneri degli animali da affezione nel loculo insieme alla salma o alle ceneri del proprietario, in tutti i cimiteri comunali del Comune di Porto Venere. Una pratica che sta prendendo sempre più campo in Italia, e che ha trovato terreno fertile nel Consiglio comunale guidato dal sindaco Francesca Sturlese, che ha deciso di offrire la possibilità ai propri concittadini di ottenere la tumulazione del proprio amico a quattro zampe di una vita nel medesimo loculo.

"L’amministrazione comunale – si legge nel documento deliberato dal consiglio – con tale iniziativa vuole assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, e garantire la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente".

Secondo quanto previsto dal regolamento appena licenziato, è prevista la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione nel loculo, nell’ossario cinerario o nella sepoltura di famiglia insieme alla salma o alle ceneri del padrone, con inserimento delle ceneri in un’urna separata. La tumulazione potrà avvenire in attuazione delle volontà precedentemente scritte dal padrone, oppure su espressa richiesta degli eredi aventi diritto a disporre della salma. Nel caso di inserimento in sepolture di famiglia, occorrerà l’assenso "di tutti coloro che hanno diritto a decidere sugli accessi alla sepoltura".

Le ceneri dell’animale d’affezione – all’urna deve essere comunque apposta una targa identificativa dell’animale cremato e deve essere accompagnata da un attestato di avvenuta cremazione in un impianto autorizzato – seguiranno la concessione relativa al padrone. Le tariffe relative alla tumulazione delle ceneri nel loculo con il proprietario dell’animale saranno stabilite con delibera dalla giunta comunale.

"L’accesso alla tumulazione delle ceneri degli animali da affezione è riservato agli animali dei proprietari che abbiano il diritto di essere sepolti nei cimiteri comunali del Comune di Porto Venere" si legge nel nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, che regola per la prima volta anche il ’funerale sociale’, ovvero la forma di esequie gratuitamente resa disponibile dal Comune in presenza di stati e condizioni specifiche.

Matteo Marcello