Giro della Lunigiana Donne, tutto pronto per la gara

Il ciclismo ha vissuto un momento importante con la presentazione della terza edizione del Giro della Lunigiana femminile, corsa internazionale a tappe, riservata alla categoria juniores, organizzata dalla società Casano Ssd. L’evento si è tenuto nei giorni scorsi nello stabilimento della Poliartigiana in viale Amendola al Piano di Arcola, azienda sponsor più importante della rassegna femminile e uno dei principali sostenitori del già consolidato Giro della Lunigiana maschile juniores, la famosa corsa a tappe giunta quest’anno alla sua quarantottesima edizione, svelata di recente a Terre di Luni (Ameglia). "C’è grande entusiasmo per questa nuova avventura – osserva il direttore generale del Giro della Lunigiana Lucio Petacchi –. Il Giro della Lunigiana femminile rappresenta una tappa fondamentale per il ciclismo giovanile. Fornisce una piattaforma di alto livello per le atlete di talento ed è importante per la promozione dello sport e il turismo locale". L’edizione del terzo Giro della Lunigiana Donne 2024 si svolgerà dal 2 al 3 settembre, anticipando la corsa maschile, con il seguente programma: lunedì 2 settembre, partenza e arrivo alla Rotonda Vassallo di Lerici; martedì 3 settembre partenza da piazza Bastreri a Portovenere e arrivo alla Poliartigiana di Arcola.