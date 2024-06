Fuga in autostrada con la droga. Arrestato al casello dai finanzieri. Nascosto in auto un chilo di coca

Una manovra sospetta alla guida ha insospettito i finanzieri che lo hanno pedinato nella notte fino al casello autostradale della Versilia. L’intuizione degli uomini delle Fiamme Gialle si è rivelata davvero azzeccata perchè l’uomo di 32 anni, di nazionalità albanese ma residente a Vezzano Ligure aveva a bordo della vettura 1 chilogrammo di cocaina. Ma approfondendo accuratamente la perquisizione è spuntata anche altra droga in un garage nella disponibilità dell’uomo a Spezia. L’operazione è stata portata a buon fine dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza che hanno arrestato l’uomo e sequestrato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. I militari del nucleo di polizia economico finanziaria stavano percorrendo la tratta autostradale della A12 quando all’altezza di Sarzana la vettura che li precedeva guidata dall’albanese inizialmente ha dato l’impressione di voler uscire al casello, imboccando per questo la corsia di decelerazione. Ma improvvisamente forse insospettito ha bruscamente cambiato idea accelerando e immettendosi nuovamente sulle corsie di marcia aumentando la velocità e proseguendo fino al casello della Versilia. A quel punto i finanzieri hanno proceduto a fermare l’uomo, mostratosi fin da subito particolarmente agitato, e a controllare la sua autovettura. Dopo un’attenta ricerca, i finanziari sono riusciti a scovare 1 chilogrammo di cocaina occultata all’interno del vano motore dell’autovettura condotta dal trentaduenne albanese residente a Vezzano Ligure. Successivamente i finanzieri hanno proceduto alla perquisizione personale e anche della sua abitazione oltre che di un garage nella sua disponibilità a Spezia.

Nel locale è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente ovvero 600 grammi di cocaina e 61 grammi di hashish oltre a materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Il tutto era stato ben occultato in un vano ricavato all’interno di una intercapedine di una parete. I militari del comando provinciale hanno inoltre sequestrato l’autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente e anche del telefono cellulare. Il trentenne è stato arrestato ed è ancota detenuto in carcere a Lucca in attesa delle determinazioni del giudice delle indagini preliminari.

Massimo Merluzzi