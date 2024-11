Forbiciate e rapina in centro città. Accolta la richiesta di rito abbreviato

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Marinella Acerbi, ha accolto la richiesta di rito abbreviato per Bounou Drissy subordinato all’intervento del consultente medico legale richiesto dall’avvocato Davide Garbini. Il pm Alessandra Conforti si è riservato sulla richiesta di escussione del professionista rinviando il processo al 22 gennaio. L’uomo, 27 anni, è attualmente detenuto in carcere e ieri mattina era presente in aula accompagnato dagli uomini della polizia penitenziaria. Drissy deve rispondere di due diversi episodi unificati in un unico fascicolo. Era stato arrestato dagli uomini della squadra mobile della polizia per aver aggredito un cinquantenne con delle forbici e successivamente per aver picchiato un quarantenne. La notte del 2 ottobre, dopo una lite in via Del Prione il ventisettenne ha estratto un paio di forbici colpendo alla testa, al viso ed al torace un cittadino egiziano poi trasferito in neurochirurgia al San Martino di Genova, per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Due giorni dopo l’altro episodio accaduto in piazza Cesare Battisti. Un quarantenne italiano, incensurato, seduto sui gradini del Camec era stato avvicinato dal ventisettenne che, lo ha colpito per poi rubargli le cuffiette ipods. Le indagini della polizia erano risaliti all’autore dei due episodi e lo hanno arrestato per i reati di tentato omicidio, rapina e lesioni personali.

Massimo Merluzzi