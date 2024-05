Fiorino e i leadwall di piazza Europa. Come premio un viaggio in Toscana

Secondo l’accusa Francsco Fiorino (nella foto), amministratore di Europa Park, sarebbe stato corrotto da Giovanni Olcese e Ivan Pitto per l’istallazione di leadwall in piazza Europa con un voucher vacanze. Il 29 aprile 2022 Fiorino comunica ad Olcese il buon esito della pratica di richiesta al Comune della Spezia. "Bisogna essere sempre fiduciosi... forse ce la facciamo... lunedì il progetto definitivo". Nel corso del dialogo Olcese comunica di aver preso un voucher open di due mesi per un soggiorno in Toscana. Fiorino chiede di mandarglielo: "Io non ce l’ho ancora il voucher... mandamelo così mi organizzo". E il 5 maggio Fiorino invia un messaggio ad Olcese: "Grazie caro ricevuto tutto. Poi ti faccio sapere". Il 17 maggio Fiorino riferisce ad Olcese che è stata lunga ma il progetto è stato approvato: "Allora due notizie, una buona e una cattiva. Quale vuoi la buona o la cattiva? (ride) No, in realtà non ce n’è cattiva. Ci hanno approvato il progetto nella versione definitiva, però ce ne fa mettere intanto solo uno, perché dal lato di là dal porticato gli crea un po’ di problemi. Però intanto mettiamo questo, ascoltami, poi l’altro vediamo, ok?". Olcese: "Sì, è un po’ piccolino quello, però vabbè". Fiorino: "Mettiamolo intanto, facciamo sta pratica. Montiamolo. Perché sennò non usciamo... non usciamo vivi. Messo questo qui poi gli facciamo cambiare idea". Francesco Fiorino è difeso dagli avvocati Alessandro Costa e Alessandro Vaccaro di Genova.

M.B.