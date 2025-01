’Filippiche’ al Civico. Rinviato lo show

Lo spettacolo ‘Le Filippiche - Atto finale’, di e con Filippo Caccamo, previsto per stasera al Teatro Civico, è stato rinviato a domenica 26 gennaio, sempre con inizio alle 21, a causa dell’indisposizione per problemi di salute dell’artista. I biglietti acquistati per l’esibizione del comico, impegnato nel suo lungo tour, restano validi per la nuova data, mentre per eventuali richieste di rimborso la procedura è la seguente: per chi ha acquistato i biglietti al Botteghino del teatroè necessario presentarsi alla biglietteria con i titoli acquistati e il proprio Iban entro e non oltre sabato 18 gennaio; per chi ha acquistato i biglietti on line su Ticket One, la piattaforma comunicherà via mail le modalità attraverso le quali ottenere il rimborso. Ulteriori informazioni sono disponibili al botteghino del Civico (ingresso da via Carpenino), aperto oggi dalle 8.30 alle 12, con contatti al numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].