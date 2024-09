Etrusca troppo forte per la Tarros Spezia. Inizio in salita nel campionato di serie B

ETRUSCA SAN MINIATO

98

TARROS SPEZIA

72

ETRUSCA SAN MINIATO: Malvolti, Ermelani 4, Caglio 19, Metsla, Menconi 22, Scardigli 5, Godano 2, Penco 2, Re 12, Capozio 10, Ndour 17, Cravero 5. All. Martelloni. TL: 15/21.

TARROS SPEZIA: Carpani 14, Pettinaroli 2, Ramirez 16, Vespa, Gogishvili, Merlo 18, Giazzon, Leporati ne, Morciano 3, Fazio, Tedeschi 4, Dias 15. All. Diacci. TL: 27/37.

Arbitri: Gianmatteo Sposito e Matias Deliallisi di Livorno.

Parziali: 28-19, 52-47, 67-57.

SAN MINIATO - C’è ancora da lavorare e parecchio. Certo San Miniato si conferma una squadra forte e coperta in ogni ruolo soprattutto in chi per conto proprio sa costruirsi un tiro che va quasi sempre a bersaglio. Difesa forte e buona qualità nelle mani dei giovani virgulti toscani, che sono in pieno controllo della gara dall’inizio alla fine, fanno la differenza. La Tarros resta in scia sebbene con uno svantaggio che viaggia a ridosso della doppia cifra ma i ragazzi diretti da coach Diacci sbragano totalmente negli ultimi 7’ dopo essersi riportati a -7 (70-63) grazie a 5 punti consecutivi di Carpani (non al meglio a causa di una influenza con oltre 38 di febbre nel corso della notte) che recupera palla anche in difesa, ma perdono malamente due possessi consecutivi con Ramirez (fallo di sfondamento) e Merlo, proprio i due migliori di ieri che insieme a Diaz avevano tenuto in piedi il match per i bianconeri. Ci sarebbe ancora tanto tempo per provare a riprenderla questa gara ed invece i bianconeri si sciolgono letteralmente difendendo male ed attaccando peggio.

Così San Miniato costruisce in 4’ un parziale di 17-4 per il +20 (87-67) al 37° sigillando di fatto una partita mai in discussione. "E’ vero, abbiamo sbragato – ci conferma Maurizio Caluri, direttore sportivo della Tarros – proprio quando eravamo in ripresa. Loro hanno confermato di essere una squadra che arriverà in alto. Ora bisogna rimboccarci le maniche e lavorare. Questa era la prima gara ed abbiamo subito capito che questa stagione sarà durissima.". Domenica prossima esordio casalingo per Fazio e compagni che ospiteranno Castelfiorentino al PalaSprint alle ore 18 e servirà cambiare marcia immediatamente anche con l’ausilio del pubblico. Questi gli altri risultati della prima giornata di andata del girone B della serie B Interregionale: Quarrata-Costone Siena 75-80, Empoli-Virtus Siena 80-76, Castelfiorentino-Cecina 83-86, Mens Sana Siena-Arezzo 79-74, Lucca-Olimpia Firenze 91-68.

Gianni Salis