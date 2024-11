Ela, misteriosa ma docile. Cerca abbracci e famiglia

Della luna ha i colori. E il suo carattere sembra subirne tutti gli alterni influssi, ma solo apparentemente però. Sì, perché di Ela è sufficiente scoprire la storia e soffermarsi a guardare quei suoi limpidi occhioni verdi e tanto tristi, per vedere – e capire - che quella repentina variabilità della sua indole non è altro che il segno, e il tentativo per lei, di riuscire a ritrovare finalmente il proprio caldo angolino nel mondo. Dotato, magari, di una morbida coperta tutta per sé. Di taglia media e di tre anni, Ela è una giovane gattina di razza europea comune che sette mesi fa ha fatto il suo ingresso nel gattile di San Venerio, portata dalla sua proprietaria costretta a rinunciare a lei per problemi di salute. Tanto curiosa, amante dei più soffici plaid e della compagnia degli amici umani, purché rispettosi e discreti (non apprezza infatti essere presa in braccio), Ela non sembra invece gradire la presenza degli altri suoi simili e, proprio per questo la vita in gattile sta risultando difficile e stressante. E’ possibile infatti sentirla spesso miagolare o perché infastidita dagli altri gatti oppure perché, disorientata in questo contesto così diverso e lontano da quello che lei riconosce come "casa", ricerca le attenzioni dei volontari de "L’impronta" con i quali sta imparando ad abbassare le difese rivelando così il suo carattere socievole e affettuoso. Insomma, che si tratti di una famiglia o di un singolo proprietario, ci vuole ro molto poco perché questa gattina con "la luna nel segno" torni a vivere serena e a mostrare il suo lato migliore; proprio quello cioè che ora, come quello del satellite, ai più risulta nascosto.

Alma Martina Poggi