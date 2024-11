Effetto blue economy . I numeri del successo

L’economia che viene dal mare. La piazza affari sul molo ha richiamato centinaia di aziende che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le aziende leader della blue economy in uno scambio di idee, proposte e proposte di lavoro in un settore che sta crescendo. Ma non solo. La terza edizione della B2B Mare La Spezia organizzata al Terminal Crociere da Confindustria, Cna e Camera di Commercio ha posto l’attenzione sulle sfide del futuro: dalla valorizzazione del made in Italy alla green economy. L’importanza dell’appuntamento è stata sottolineata da tutti i presenti, autorità e imprese, convinte dell’effetto benefico del confronto e della circolarità delle idee. La lunga giornata è stata aperta da federica Montaresi commissario straordinario Autirità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Pierluigi Peracchini sindaco della Spezia, Mario Gerini presidente Confindustria La Spezia, Davide Mazzola presidente Cna la Spezia, Enrico Luppi presidente Cciaa Riviere di Liguria, Gianmarco Medusei consigliere regionale. Non erano presenti in sala ma hanno voluto portare il proprio contributo inviando un video di saluto Giacomo Raul Giampedrone assessore regionale e Marco Casarino segretario generale della Camera di Commercio. La nautica e il sistema cantieristico rappresentano le grandi realtà economiche della provincia spezzina quindi una grossa opportunità di lavoro per i giovani. Abbinata anche al percorso scolastico delle superiori completato nei corsi del Polo Universitario. Una “filiera“ dunque completa per dare continuità all’economia del mare che anche la nuova giunta regionale appena insediata con la presidenza di Marco Bucci guarda con estrema attenzione assegnando una apposita delega a Alessio Piana. Come hanno evidenziato negli interventi il fenomeno dell’economia del mare è in forte aumento. Per fare qualche esempio: soltanto in Italia si contano 200 mila imprese per un milione di addetti che generano il 10% del pil idel paese. Eventi come B2B rafforzano la presenza del settore e la richiesta di lavorp tanto che, forti del successo di adesioni della terza edizione, si sta già pensando di allungare il programma nei prossimi anni proprio per rispondere presente alle tante domande di partecipazione. Tra gli ospiti anche Ivan Polidoro direttore dello stabilimento Riva Ferretti Group che ha evidenziato la necessità di spazi per far fronte alla crescita richiesta del settore sottolineando l’attenzione dell’amministrazione spezzina su viale San Bartolomeo.

Massimo Merluzzi