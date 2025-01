Duel, tra musica e divertimento. Maggio e Domenicali stasera al Pin

Cosa è ‘Duel’? Una passeggiata musicale condotta ad un ritmo vertiginoso e condita di gag, sorprese e incredibili invenzioni. Dopo il grande successo internazionale di ‘Classica for Dummies’, con oltre 300 repliche nei teatri di tutta Europa, Microband presenta ‘Duel (The Best of)’, uno spettacolo in cui i due funamboli del pentagramma Luca Domenicali e Danilo Maggio hanno raccolto il meglio del loro ricchissimo repertorio ed inserito una serie di numeri totalmente nuovi sempre caratterizzati dal connubio tra musica, virtuosismo e comicità.

Lo spettacolo, che ha debuttato con grande successo a Berlino nel maggio 2022 e dura circa 80 minuti, è di scena stasera alle 21, all’interno dello Chapiteau presente al Pin, nell’ambito del Trac Festival. Dopo essersi formata a Bologna a metà degli anni ‘80, ed avere mosso i suoi primi passi al mitico Pavese di via del Pratello, ben presto la Microband inizia una carriera artistica di grande prestigio internazionale. I primi a credere nel talento dei due furono Pupi Avati e Maurizio Nichetti, ma ancor più determinante e fortunato fu l’incontro con Renzo Arbore.

Dopo aver vinto il 1° Premio al Festival Internazionale di Lipsia, nel 2000 Microband è stata invitata alla più prestigiosa vetrina internazionale di teatro, il Festival di Edimburgo, dove il giornalista dell’ Herald, inserendola nella tradizione di Laurel & Hardy e di Spike Jones, scrive "brani classici e popolari come non li avete mai visti né sentiti suonare prima". La Microband ha effettuato centinaia di repliche nei principali teatri e Festival di tutta Europa e tre tournée in Giappone, ed è stata ospite a sorpresa di uno dei più prestigiosi festival europei dedicato alla musica barocca, il Musik Festspiele di Arolsen, in Germania.

Nel 2008 è stata ospite a Recklinghausen (Colonia) del Gala organizzato per la prima europea dello spettacolo teatrale con Kevin Spacey e Jeff Goldblum. Nel gennaio 2013 ha partecipato al Neue Jahr Konzert della Filarmonica di Essen insieme a Martina Gedeck e Sebastian Koch (‘Le vite degli altri’, Oscar 2006). Nel maggio 2013 ha preso parte (ed ha composto le musiche originali) a ‘Bennisuite’, produzione del Tieffe Teatro di Milano con Lucia Vasini, spettacolo apprezzatissimo dal pubblico e dalla critica, tanto da venire ripreso per tre settimane di repliche nel 2014.

I biglietti (10 euro, a 7 il ridotto) sono acquistabili sul circuito online Vivaticket o al botteghino del festival, al Pin con ingresso in viale Mazzini 2, che aprirà 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, oltre che al botteghino del Teatro Civico, in via Carpenino, dalle 8.30 alle 12. Info: allo 0187 727521 o a [email protected].

Marco Magi