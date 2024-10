Dopo il crollo dell'intonaco nelle aule, tutte trasferite le classi coinvolte

La Spezia, 3 ottobre 2024 - Sono state allestite a tempo di record, con il trasferimento di tutti gli arredi e dei supporti tecnici, le sei aule ed il laboratorio didattico che ospiteranno, nell'edificio scolastico di viale Carducci (Cardarelli), le altrettante classi dell'istituto Capellini Sauro temporaneamente trasferite. Lo spostamento è stato deciso, in coordinamento con la direzione didattica, per consentire il completamento degli interventi di ripristino e di valutazione della sicurezza dei locali del Capellini Sauro interessati da un accidentale crollo di parte dell'intonaco in un locale dell'ex officina oggi utilizzato quale laboratorio.

Le nuove classi temporanee sono già utilizzate e gli studenti vi hanno già svolto lezione. Saranno a disposizione dell'istituto Capellini Sauro sino a quando tutti gli interventi previsti negli spazi che in qualche modo sono interessati dal distacco accidentale del soffitto non verranno conclusi.

Intanto, con una serie di ultime attività tecniche, si sono conclusi gli interventi di controllo e di manutenzione degli intonaci presso la struttura della scuola Cardarelli, interventi straordinari, oltre a quelli regolarmente eseguiti secondo i programmi dell'Ufficio tecnico, che erano stati programmate nelle scorse settimane dopo che una serie di verifiche, disposte sempre dall'Ufficio tecnico dell'Ente, avevano evidenziato ammaloramenti degli intonaci superficiali in alcune parti interne dell'edificio.

“Sulla presenza di alcune crepe in limitati tratti di intonaco, parziali lesioni superficiali che non hanno riguardato problematiche strutturali, ma esclusivamente ammaloramento di una porzione di intonaco lungo dei giunti strutturali dell'edificio – informano dalla Provincia della Spezia – era stata evidenziata anche attraverso la diffusione di immagini, condivise sui social media. In queste foto si evidenziavano crepe o lesioni nei muri che riguardavano solo il rivestimento superficiale, spesso già oggetto di parziale demolizione proprio in funzione delle attività di manutenzione e ripristino in corso. Altre foto rappresentavano volute demolizioni di parti di intonaco, necessarie per garantire un'analisti della struttura portante. Gli interventi appena conclusi hanno garantito la piena certificazione degli spazi oggi utilizzati per le attività didattiche, per questo si è ha provveduto di ripristinare tutte le porzioni di intonaco interessate dagli ammaloramenti o dalle attività di 'saggio'”.

Il presidente Pierluigi Peracchini ha confermato che anche in questo edificio, così come in tutte le altre in cui sono in corso i lavori previsti dal complesso ed articolato piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, proseguono, costanti e regolari, le attività di controllo, così come previsto dalle attività di manutenzione in corso. Il tutto sempre al fine di monitorare in prevenzione ogni evidenza che possa riguardare la sicurezza infrastrutturale dello stabile stesso. Inoltre è stato ribadito che il cronoprogramma delle opere di grande manutenzione e di adeguamento che stanno avvenendo all’edificio dell'istituto Capellini Sauro, ovvero i lavori di manutenzione ordinaria e le opere di messa da norma antisismica, prevede che entro fine anno vi sarà la conclusione dei lavori ed il rientro presso la struttura del Capellini Sauro di tutte le classi, comprese quelle precedentemente trasferite, oggi temporaneamente presenti in via Carducci.