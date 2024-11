Domeniche in musica, cala il sipario. Il Duo Mediceo suona nel Ridotto

Ultimo appuntamento con ’Domeniche in musica’. Dopo il successo del Quartetto Cello Network, del Duo Rospigliosi e del Duo Steadè, si chiuderà domani con il concerto del Duo Mediceo la rassegna concertistica organizzata dall’associazione musicale Il Pianoforte e dall’associazione Amici della Musica / Accademia musicale ‘Bianchi’ in collaborazione con gli Scarti. Con Feaux d’artifice, domani alle 17.30 al Ridotto del Teatro degli Impavidi, sarà il duo pianistico di rilievo del panorama concertistico Sandra Landini Francesca Amato a chiudere quest’edizione della rassegna diretta dal maestro Claudio Cozzani, presentando un programma per pianoforte a quattro mani che comprende musiche di Grieg, Ciajkovskij, Calligaris, Liszt e Strauss. Sandra Landini (docente principale di pianoforte al conservatorio Puccini della Spezia) come solista vanta una proficua attività concertistica in Europa e non solo. Ha infatti suonato per la Steinway Piano Series in Florida, nella Kopleff Recital Hall ad Atlanta, nella Bertelsmann Foundation Building ad Athens, per Music Encore Concert Society a Richmond Vancouver, alla Hugh Hodgson University Of Georgia e al Center for the Arts in Oregon. Nell’arco della sua carriera musicale è inoltre risultata vincitrice di venti concorsi pianistici nazionali. Insieme a lei ci sarà la pianista Francesca Amato, che da anni svolge da anni una intensa attività concertistica esibendosi come solista ed in formazioni cameristiche, già ospite di importanti festival europei, tra cui il Festival Opus Artis (Parigi), Festival Musique et Patrimonie en Vienne et Gartempe (Francia), Lake Como Festival e il Southern Oregon University di Ashland (Oregon).

Francesca D’Amato, attualmente docente di pianoforte al Liceo musicale di Pisa, si è inoltre esibita nella formazione di pianoforte a quattro mani con l’orchestra sinfonica di Sanremo e a due pianoforti nella Petite Messe Solennelle di Rossini e nel concerto per due pianoforti e orchestra di Mozart con la Swietokrzyska Filharmony di Kielce, in Polonia. Ingresso con biglietti (8 euro intero e 5 euro il ridotto per i soci delle associazioni promotrici) fino ad esaurimento posti. Considerata la capienza limitata del Ridotto degli Impavidi, gli organizzatori consigliano di acquistare o prenotare i biglietti in anticipo direttamente alla biglietteria degli Impavidi, contattando anche viaWhataspp il 3464026006 o mandando una mail a: [email protected].