Di Dark ha soltanto il nome. Ama giocare all’hula hoop

Quattro "calzini" bianchi come il latte e una macchia dello stesso colore che dalla fronte scende a dipingere il lato destro del muso e del petto. Occhi attenti color nocciola e muscoli ben definiti e tesi, capaci di farlo scattare all’istante per afferrare in corsa il suo gioco preferito: l’hula hoop. Dark è uno stupendo esemplare di incrocio American Staffordshire Terrier (o Amstaff) che, a dispetto del suo nome tenebroso, illumina le giornate dei volontari dell’associazione "L’Impronta" (che di lui si prendono cura e gestiscono il canile municipale della Spezia) grazie al suo carattere affettuoso e "fantastico" - come i volontari stessi lo definiscono -. All’inizio molto diffidente con chi non conosce infatti Dark rivela poi, una volta accordata la sua fiducia, il suo lato più allegro e socievole che fa di lui un vero amante della compagnia. Ma solo di quella degli amici umani, tutti gli altri animali esclusi. Attivo e vitale, ama inoltre giocare e fare belle passeggiate all’aperto. Di taglia media e di sette anni, è da ben sei di questi che Dark vive all’interno di un box della struttura di via del Monte; ignaro di che cosa sia una casa vera e una famiglia tutta sua; o avendone soltanto un ricordo lontano e sfuocato. A soli otto mesi di vita infatti – a seguito di una legale rinuncia di proprietà – Dark è stato portato in canile e qui è rimasto. Proprio come la razza con cui è incrociato, Dark è un cane dalla forte tempra, coraggioso, ma soprattutto leale e fedele a quell’amico umano che, una volta identificato come suo leader, è disposto a seguire in tutto e per tutto. Non resta dunque che conquistare la sua amicizia per credere.

Alma Martina Poggi