Delegazione di Kherson in visita istituzionale

Una mano tesa in vista di un nuovo domani. A conflitto, purtroppo non ancora finito, una delegazione istituzionale della regione di Kherson ha concluso una visita istituzionale nello Spezzino e in Regione, organizzata con il supporto dell’associazione italo-ucraina Heroiam Slava presieduta da Gabriele Dallara, con la finalità di avviare delle partnership con enti e aziende locali per la ricostruzione di questa parte del paese. Sono arrivati in Liguria il vicegovernatore Volodymyr Kliutsevskyi e il consigliere del governatore Andrii Pasichnik, che in una serie di visite hanno incontrato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il prefetto Andrea Cantadori, il direttore di Confindustria Paolo Faconti, i vertici dell’Ordine degli ingegneri della Spezia; la rappresentanza ha, inoltre, fatto visita nella sede della Regione Liguria.

Si è trattato, per la delegazione, del primo step in vista della stipula di un memorandum di collaborazione tra il nostro territorio e la regione di Kherson; in questa prospettiva, i contatti hanno aperto la strada a una futura visita del governatore, per arrivare a finalizzare gli accordi, che porteranno crescita alle aziende liguri e spezzine e potranno far segnare la svolta a questo territorio duramente colpito.