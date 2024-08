Proseguono le rassegne espositive di pittura a Deiva Marina, oggi, domani e sabato, poi il 7 e 8 settembre, dalle 21 alle 230, e domenica 8 settembre anche dalle 11 alle 12.30, nella Torre ‘Saracena’ del centro storico, in via Gramsci, sarà allestita l’interessante mostra personale ‘Emozioni umane’ dell’artista Gala Lipatova, proveniente dal Kazakistan. L’esposizione (foto d’archivio) è patrocinata dal Comune di Deiva Marina con ingresso libero, e l’inaugurazione è prevista per stasera alle 21, alla presenza dell’artista. In concomitanza con i giorni di apertura, sarà possibile la visita alle mostre, già ospitate all’interno, e dedicate alle torri difensive di Deiva.