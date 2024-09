Danza, una palestra di integrazione. Cantiere creativo urbano al Dialma

LA SPEZIA

La danza è davvero per tutti. Quindi, non solo per i bambini a partire dai 3 anni e gli adulti, ma anche per le persone diversamente abili. Partiamo proprio da queste ultime con la proposta che, al Dialma-cantiere creativo urbano, la scuola La Spezia Progetto Danza diretta da Annita Conti (diplomata insegnante all’Accademia Teatro alla Scala - Danceability teacher ed educatrice al movimento), coinvolgerà anche alunni diversamente abili con laboratori integrati in collaborazione con IsforCoop e Progetto Accanto: da diversi anni le due realtà collaborano per i progetti all’interno delle scuole superiori della provincia con i ragazzi di 16 anni segnalati dalla Asl, che lavorano con il teatro e la danza in laboratori integrati con i compagni di classe; diversi sono gli istituti della città coinvolti in questo progetto finanziato da Regione Liguria. Quest’anno verrà proposto un percorso specializzato anche nella sala danza del centro culturale di via Monteverdi. Dal 23 settembre sarà poi possibile partecipare con lezioni gratuite per tutti, dai bambini di 3 anni agli adulti.

Si parte dalla ginnastica danzata, ormai famosa nel quartiere di Fossitermi – in pausa pranzo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 14 – che comprende elementi di danza, di sbarra a terra e pilates messi in dinamica con una parte alla sbarra in piedi. Si prosegue poi con una vasta offerta per bambini e ragazzi. Come di consueto, ogni anno viene proposta l’educazione al movimento, disciplina studiata per avvicinare i bimbi di 3-4 anni al mondo della danza e del movimento creativo, creando una ‘propria autentica danza’ e la propedeutica alla danza classica per bambini dai 5-6 anni ai 9. Lezioni di danza impartite con il metodo del Teatro alla Scala portato a La Spezia dalla stessa Conti, diplomata al triennio per insegnanti di danza all’Accademia milanese sia per i corsi pre-accademici che accademici e avanzati. La scuola inoltre vede protagonista, tra il suo corpo docenti, l’ex danzatrice di Carolyn Carlson e della compagnia Simona Bucci, Frida Vannini, che gode di una esperienza pluriennale nell’insegnamento del metodo Nikolais, portato in Italia dalla stessa Carlson negli anni 2000 a Venezia. Da quest’anno Frida, oltre ai corsi per bambini e ragazzi, presenterà un corso per adulti di danza contemporanea tutti i martedì dalle 18.30 alle 20 con la prima lezione di prova martedì 24 settembre. Per informazioni e per prenotare le prove è possibile chiamare il numero di telefono 349 7172915. Per scaricare la tabella oraria è possibile consultare il sito www.progettodanzalaspezia.it. La segreteria della scuola La Spezia Progetto Danza è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 20.

Marco Magi