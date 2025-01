Dall’emergenza sanitaria è cresciuta la passione dei camminatori

La passione per le camminate ha avuto l’impennata durante il periodo dell’emergenza sanitaria quando la ricerca di spazi all’aperto vicini a casa, soluzione necessaria per evitare di “sconfinare“, ha fatto riscoprire il gusto del trekking. In totale in Liguria operano circa 270 tecnici. "Sono tutti volontari, altamente specializzati e costantemente aggiornati – spiega Roberto Canese presidente regionale del Soccorso alpino – e siamo presenti in ogni angolo della Liguria e interveniamo in territori impervi. La nostra regione si è confermata molto frequentata anche nell’anno appena concluso. Il picco di persone che frequentano l’entroterra o i sentieri anche vicini al mare id prosegue. Lavorando anche sull’informazione notiamo un miglioramento della sensibilizzazione delle persone sulle buone pratiche anche semplicemente di una passeggiata". Fra le altre attività nel corso del 2024 anche gli interventi nelle zone alluvionate dell’Emilia.

m.m.