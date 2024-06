Dalla Regione 2,5 milioni agli Its. "Potenziare la nostra formazione"

In arrivo dalla Regione 2,5 milioni per finanziare nuovi percorsi di Istruzione tecnologica Superiore (Its): tra questi anche l’Its per le nuove tecnologie per il made in Italy di Spezia. L’academy spezzina è risultata tra quelle premiate per i suoi corsi negli ultimi tre anni. Tra i diplomati dell’ultimo biennio rilevato, 39 in totale da due differenti corsi legati al settore meccanico, navale cantieristico, 32 risultano già occupati. Le risorse, a valere sul Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027, hanno l’obiettivo di potenziare e ampliare l’alta formazione professionalizzante che, nel caso spezzino, per oltre il 90% degli iscritti è sinonimo di lavoro una volta terminati i corsi. I 2,5 milioni andranno ad aggiungersi agli oltre 20,4 derivanti dal Pnrr per il triennio 2023/2026 e ai circa 1,4 derivanti dal Fondo nazionale dedicato agli Its. In totale, dunque, le sei Its Academy della Liguria avranno a disposizione circa 10,8 milioni di euro per il solo anno in corso. "I nostri Its rappresentano un’eccellenza a livello italiano, nonostante ciò la volontà dichiarata è sempre stata quella di non fermarci e continuare a migliorare dove abbiamo riscontrato carenze – dice l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola – Con questi fondi vogliamo rafforzare e ampliare i percorsi di istruzione forniti dagli Its". Nello specifico quello spezzino, legato al mondo del made in Italy e al settore navalmeccanico, "è in continua crescita e propone 5 corsi di assoluto valore. Il 90% di chi termina l’Its trova lavoro in provincia di Spezia o in quelle limitrofe entro un anno dalla fine del percorso. Siamo convinti di poter incrementare ancora queste percentuali grazie alle risorse del Fse, a quelle straordinarie del Pnrr e a quelle del Fondo nazionale". Nel dettaglio con i 2,5 milioni stanziati viene aperto ufficialmente un invito, rivolto alle 6 academy in Liguria, a presentare percorsi Its. Lo scopo è riuscirne a finanziare almeno 8 nuovi inserendo nei percorsi formativi 180 giovani.