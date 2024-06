Croce Rossa agli Assoluti di atletica con 70 volontari e 3 ambulanze

La Spezia, 27 giugno 2024 – Pronta a mobilitarsi la macchina organizzativa della Croce Rossa della Spezia per i Campionati italiani assoluti di atletica leggera che verranno ospitati nel fine settimana al centro sportivo 'Montagna'. Una 'due giorni' di grande impegno non soltanto per gli atleti ma anche per i volontari Cri, che verranno impiegati sul campo in entrambe le giornate, a partire dalle 8 fino alle 23.

Saranno in totale 70 i soccorritori della Croce Rossa impegnati al 'Montagna' per l’assistenza sanitaria dell’evento, pronti a intervenire in caso di necessità in coordinamento con il 118, con due ambulanze sempre presenti sul posto.

In più l’area del centro sportivo verrà controllata per tutta la durata della manifestazione da due squadre a piedi, formate da soccorritori dotati di opportuna strumentazione sanitaria per far fronte rapidamente a eventuali emergenze.

Una terza ambulanza della Croce Rossa con il relativo equipaggio, infine, verrà impiegata domenica per l’assistenza sanitaria della marcia di 10 km che si svolgerà lungo le vie cittadine.