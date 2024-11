Creatività e inclusione. Dialma, ecco il Social bar

Taglio del nastro ieri mattina per il nuovo Dialma Cafè, inaugurato all’interno del Dialma cantiere creativo urbano. A gestire la rinnovata caffetteria ospitata all’interno dello spazio creativo, saranno i ragazzi del Campus Agrisociale Sant’Anna, parte della Fondazione Aut Aut. A salutare la nuova apertura erano presenti il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, la vicepresidente di Fondazione Carispezia Linda Messini, Roberto Barricchello, presidente del Campus Agrisociale Sant’Anna, Alessandra De Simone e Sergio Pinazzi di Isforcoop, capofila Il Dialma Cantiere Creativo Urbano e Andrea Cerri dell’associazione Scarti centro di produzione teatrale. Il Dialma Cafè sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 e garantirà i propri servizi anche tutte le sere in cui vi saranno spettacoli in programmazione.

"Non si tratta di un semplice punto ristoro ma di un Social bar, un luogo aperto e proteso verso il quartiere circostante, grazie anche alla presenza di servizi informativi. L’ambizione – sottolineano i promotori dell’iniziativa – è quella di diventare per agli abitanti di Fossitermi, un vero e proprio punto di riferimento. Il Dialma Cafè è la conferma che il Dialma Cantiere creativo urbano, è un posto creativo, libero, inclusivo e accogliente, dove chiunque può sentirsi partecipe di una comunità, in sicurezza, sapendo di poter essere ascoltato. Un luogo dove è possibile mettersi in gioco e sperimentare le proprie abilità, anche professionali, del teatro, alla musica, fino al servire un caffè". Il progetto “Dialma Café - Social bar” è stato avviato grazie al Bando Aperto di Fondazione Carispezia.