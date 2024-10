"Creare nuovi spazi per i nostri anziani"

Assessore alle politiche sociali del Comune di Sarzana dal giugno 2023, Sara Viola, di professione avvocato, dopo essersi confrontata con il gruppo civico cui appartiene non ha esitato a rispondere alla chiamata di Marco Bucci, ed è pronta a correre tra le fila di Vince Liguria. Lo ha fatto per la stima che ripone nel candidato alla presidenza della regione che oltre ad essere espressione di quel civismo che la rappresenta è "un uomo del fare che ha messo a disposizione le sue competenze per la società".

Pensa che la Liguria sia sulla strada giusta per il sostegno alla disabilità e alle fasce più deboli?

"Credo che quanto fatto in questi anni per le famiglie e le fasce più deboli, compresa la disabilità, sia molto importante, ma anche che possa essere implementato ed adeguato alle diverse necessità territoriali e sociali. Il nuovo Psir adottato nel febbraio scorso va sicuramente in questa direzione".

Cosa potrebbe essere fatto in più?

"Con l’aumento del numero degli anziani occorre ragionare in maniera più capillare strutturando progetti personalizzati e diversificati rispetto ai singoli contesti sociali e personali come già avviene per i progetti sulle persone con disabilità. Più sono gli strumenti a disposizione, maggiori sono le possibilità di avere una qualità di vita migliore per le persone fragili".

Ad esempio?

"Realizzare delle micro comunità dedicate agli anziani, magari utilizzando i beni di Arte, patrimonio fondamentale che va tutelato e valorizzato per l’implementazione delle politiche abitative, questione sociale di assoluta rilevanza che riguarda l’intero territorio ligure".

Quali le priorità per Sarzana?

"In primis concludere i lavori della nostra Poggi Carducci e della XXI Luglio, per i nostri ragazzi e per tutta la comunità".

Elena Sacchelli