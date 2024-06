Corsa al biglietto: altri 300 posti per la Madama Butterfly sull'incrociatore

La Spezia, 19 giugno 2024 – Vista l’impressionante mole di richieste pervenute all’organizzazione del 'La Spezia Lirica Forum' per partecipare, sabato 22 giugno, alla rappresentazione dell’opera lirica Madama Butterfly, a bordo dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, il Comune della Spezia, l’Associazione Amici del Loggiato, con la collaborazione della Marina militare, hanno lavorato per rendere possibile, in pochissimo tempo, una replica dell’Opera.

Quindi domenica 23 giugno, alle 21, sull’incrociatore Portaeremobili Giuseppe Garibaldi sarà possibile assistere alla replica dell’opera Madama Butterfly. Protagonisti dell’evento saranno, anche questa volta, i giovani cantanti della masterclass tenuta dal famoso baritono Roberto Sèrvile, che cura anche la direzione artistica dell’evento. La regia il concept e le luci sono di Paolo Panizza. Stefano Giaroli dirigerà l’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, con il coro dell’Opera di Parma. Le scene sono a cura di Valeria Vago, i costumi di Arte Scenica Reggio Emilia, assistente alla regia Elena Snidero.

Per motivi di sicurezza, i posti a disposizione del pubblico sono 300. Si ricorda che il numero massimo di biglietti che ogni persona può richiedere è di 2. “La manifestazione del 23 giugno non sarebbe stata possibile senza il sostegno determinante di Italmatica srl, sponsor dell’evento”, dichiarano i promotori.

Per venire incontro alle richieste del pubblico i biglietti saranno distribuiti gratuitamente venerdì 21 giugno, a partire dalle 10 e fino ad esaurimento posti, alla Spezia, all’infopoint di largo Fiorillo di fronte alla Capitaneria di Porto. Non sono previste vendite online. Si ricorda che l’accesso al pubblico avverrà dalla Porta Principale dell’Arsenale in viale Amendola 1, di fronte a piazza Chiodo, dalle 19.30 alle 20.45.

Delle navette accompagneranno gli intervenuti sotto l’incrociatore portaeromobili. Per accedere in Arsenale occorrerà essere muniti della prenotazione del biglietto per l’opera Madama Butterfly e di documento di identità. In considerazione del luogo dove si svolgerà la presentazione: una nave militare all’interno della quale si accede attraverso una scala stretta e ripida, la partecipazione all’evento è sconsigliata a persone con difficoltà di deambulazione; inoltre è obbligatorio indossare scarpe basse, comode con suola di gomma, (ad esempio le scarpe da tennis). Maggiori informazioni sul sito www.sarzanalirica.it.