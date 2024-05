Spezia, quattro sequestri e tre sospensioni dalla circolazione

La Spezia, 9 maggio 2024 – Continuano i controlli dei veicoli non assicurati e non revisionati, magari condotti da persone senza patente o con la patente revocata. Da un primo bilancio, si evince che, solo in ambito urbano, da inizio anno, la polizia locale ha accertato e contestato ben 14 violazioni per guida senza patente o con patente revocata, 70 violazioni per circolazione senza assicurazione obbligatoria, con l’esecuzione del sequestro di altrettanti veicoli ed addirittura 365 violazioni a carico di conducenti che guidavano veicoli non revisionati, con applicazione della misura della sospensione dalla circolazione; in 30 di questi casi la misura restrittiva era già operativa con conseguente applicazione dell’ipotesi di sanzione pecuniaria più che raddoppiata.

D’altronde, nella sola giornata di ieri, sono stati eseguiti dalla polizia locale 4 sequestri e 3 sospensioni dalla circolazione. In un primo caso, gli agenti del posto di controllo attuato in largo Marcantone hanno fermato e sanzionato un conducente senza patente che guidava veicolo privo di assicurazione e non revisionato. Dai controlli eseguiti, invece, in modo dinamico, è scaturito un veicolo non assicurato e non revisionato che circolava nel viale Italia ed un’altra auto, il cui conducente è stato fermato in via Corridoni all'incrocio con via Gramsci per aver compiuto una manovra irregolare, è risultata anch’essa non assicurata. Stessa sorte per un conducente che aveva lasciato il veicolo in sosta irregolare in viale Aldo Ferrari all’incrocio con Corso Cavour, arrecando grave intralcio: all’atto di esibire i documenti di circolazione, è emerso che non aveva la copertura assicurativa. Altro veicolo non revisionato è stato fermato dagli agenti al posto di blocco messo in atto in piazzale Ferro.

Tutto ciò in costanza delle varie verbalizzazioni per aver infranto le norme di comportamento, prime tra tutti la violazione della segnaletica stradale, l’uso del telefono cellulare durante la guida ed il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Dai serrati controlli messi in atto dalla polizia locale per la salvaguardia della sicurezza stradale, emerge insomma uno spaccato che delinea comportamenti omissivi, che creano grave pregiudizio nei confronti della stragrande maggioranza di conducenti in regola ed utenti deboli quali pedoni e ciclisti che, qualora coinvolti in sinistri stradali cagionati da soggetti non in regola con il titolo di guida e che conducono veicoli senza riscontri in termini di efficienza dei dispositivi e senza una polizza che offra le garanzie di legge, rischiano di vedere seriamente compromesso il loro diritto al risarcimento dei danni.

“Oltretutto, condurre veicoli in dette condizioni e senza regolare patente di guida che attesti il permanere dei requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica – concludono dal Comando di polizia locale – , costituisce fondato presupposto per l’incremento dell’incidentalità sulle strade”.