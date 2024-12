Consulta giovanile . Al via le domande

Anche Castelnuovo Magra avrà una consulta giovanile. A deciderlo è stata l’assise consiliare che ha approvato il regolamento che istituisce il nuovo organo consultivo che punta a coinvolgere i giovani nella vita politica, sociale e culturale del Comune. Fornire informazioni su temi di interesse giovanile - come scuola, lavoro e tempo libero -, raccogliere istanze dei giovani e promuovere progetti e iniziative, ma anche creare connessioni con consulte e forum nazionali e internazionali per favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche: questi gli obiettivi della nuova consulta giovanile. Potranno entrare a far parte del nuovo organismo tutti i giovani residenti o domiciliati a Castelnuovo Magra di età compresa tra i 16 e i 35 anni, ma anche associazioni e gruppi che operano sul territorio.