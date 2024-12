Concerto di Ongaro da ’O chi o a cà toa’

A un anno esatto dal debutto del singolo ‘La spia che ti amava’, dopo dieci video estratti con successo dall’omonimo album, Marco Ongaro riassume questa sua avventura in concerto nel locale in cui aveva presentato il cd in anteprima nel dicembre 2023, sabato dalle 20 da ‘O chi o a cà toa’ di Chiara Jeri e Cristiano Angelini a Fezzano. È ancora una volta Il Circolo culturale gastronomico Cantautori Liguri ad accogliere la versione acustica di un disco, edito dalla Long Digital Playing, concepito come perla rock ‘n’ roll. Il tema delle canzoni è l’amore, filtrato da una visione spionistica ironicamente riferita all’uso che gli innamorati fanno del cellulare, delle chat e dell’indiscrezione di tutti a insaputa di tutti. Ad accompagnarlo alcuni elementi del gruppo "Le Cifre" che in questo anno hanno suonato con lui: la voce di Lucia Corona Piu, il basso elettrico di Pepe Gasparini e la batteria (ridotta all’essenziale) di Gianni Brunelli. Informazioni e prenotazioni al 328 468887.